Adolescente é suspeito de matar jovem na Estação Férrea, em Caxias do Sul

Guilherme Yuri Padilha, 19 anos, foi golpeado no abdômen na madrugada do dia 7 de janeiro

A Delegacia de Homicídios e Desaparecidos (DHD) de Caxias do Sul concluiu na manhã desta segunda-feira o inquérito que investigava o assassinato do jovem Guilherme Yuri Padilha, 19 anos, esfaqueado na madrugada do dia 7 de janeiro na Estação Férrea. A investigação apontou que um adolescente de 17 anos seria o responsável por desferir golpes de faca contra a vítima após uma discussão. O inquérito também concluiu que outros dois menores de idade também se envolveram na briga, porém não fizeram o uso de arma branca.

A apuração apontou que, no dia do crime, houve um desentendimento entre dois grupos de jovens, que ocupavam parte da Rua Coronel Flores, no bairro São Pelegrino. Testemunhas contaram a familiares que Padilha teria reagido à provocação de um rapaz que lhe pediu um cigarro. A vítima respondeu que não tinha e teria sido ofendida pelo rapaz, que ainda tentou lhe tomar o celular. Após a discussão, vítima e agressores entraram em luta corporal. Padilha foi golpeado no abdômen, chegou a ser socorrido mas morreu cerca de uma hora depois no Hospital Pompéia.

Já que a investigação apontou que um adolescente seria o autor do crime, o caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), que deve realizar as providências finais e encaminhar o inquérito ao Juizado da Infância. O nome do suspeito do crime não é divulgado em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A morte de Padilha motivou uma força-tarefa permanente no Largo da Estação Férrea, principal poit noturno da cidade. A ação começou neste final de semana e envolveu agentes da Guarda Municipal, Brigada Militar, Polícia Rodoviária Federal, além de membros das secretarias de Trânsito e de Urbanismo.