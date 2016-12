Suspeito de roubo de carga de cigarro é preso com revólver em Caxias do Sul

Policiamento ostensivo 28/12/2016 | 18h14 Atualizada em

Um homem de 28 anos foi preso com um revólver no bairro Planalto, em Caxias do Sul, na tarde desta quarta-feira. Ele é suspeito de um roubo de cigarros ocorrido no dia anterior. A carga foi recuperada na residência do suspeitos junto a diversos outros itens sem procedência.



A prisão foi efetuada pela Companhia de Operações Especiais (COE). O flagrado portava um revólver calibre .38 com numeração suprimida. Ele foi apresentado, juntamente com os materiais apreendidos, na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA).