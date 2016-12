Suspeito de praticar assaltos em Bento Gonçalves e região é preso com drogas

Prisão 26/12/2016 | 17h17 Atualizada em

Agentes da Polícia Civil de Bento Gonçalves prenderam um homem de 24 anos e um adolescente 17 anos com drogas no bairro Municipal na tarde desta segunda-feira. O adulto, Bruno Rodrigues da Silva, é suspeito de integrar uma quadrilha que praticava assaltos na região. Parte dela havia sido presa em Pinto Bandeira, após invadir uma propriedade rural da Linha Amadeu no início deste mês.

O flagrante ocorreu na Rua Nunciante Antinolfi. Silva portava uma bucha de cocaína, e o adolescente, outras cinco. O rapaz foi autuado por posse de entorpecente e liberado mediante presença dos responsáveis.

Segundo o delegado Álvaro Becker, Silva foi detido durante a ação da Brigada Militar após o assalto em Pinto Bandeira. Porém, como na ocasião não haviam provas suficientes, acabou liberado. O setor de investigação da 2ª Delegacia de Polícia (2ª DP) comprovou sua relação com os assaltos e foi representado pela prisão preventiva, que foi cumprida nesta tarde.