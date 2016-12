Procurado da Justiça é preso após roubo a loja de vídeo games em Caxias do Sul

Flagrante 23/12/2016 | 20h03 Atualizada em

Coletes balísticos foram apreendidos com casal preso em flagrante

Coletes balísticos foram apreendidos com casal preso em flagrante Foto: Brigada Militar / Divulgação

Com vasta ficha criminal e quatro anos de pena a cumprir, Tharles da Cruz, 27 anos, foi preso pela Brigada Militar após um roubo a estabelecimento comercial no bairro São Pelegrino, em Caxias do Sul. O crime ocorreu durante a tarde de sexta-feira na Avenida Júlio de Castilhos.

Leia mais

Assaltos a pedestres aumentam em 2016 em Bento Gonçalves; arrombamentos diminuem

DJ é baleado durante tentativa de roubo de veículo em Caxias do Sul

Quatro ônibus são alvo de assalto na quinta-feira em Caxias do Sul



O alvo foi uma loja de vídeo games por volta das 13h. Dois homens com um revólver, acompanhados de uma mulher, roubaram R$ 566 do caixa, R$ 400 de uma funcionária e um notebook.

A Brigada Militar realizou buscas e encontrou os suspeitos em uma residência da Rua José do Patrocínio, bairro Euzébio Beltrão de Queiróz. Cruz e Luana Manetti, de 25 anos, foram presos. Os policiais encontraram as roupas utilizadas no assalto, dois coletes de proteção balística e cheques sem procedência. O casal foi reconhecidos pelas vítimas.

Os objetos roubados e as armas utilizadas no crime não foram encontrados. Cruz era procurado desde 14 de novembro, após ser condenado a quatro anos e seis meses de reclusão, inicialmente em regime fechado.