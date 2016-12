Possível estupro de menina de três anos em Caxias reforça o alerta aos pais

Polícia 28/12/2016 | 08h50 Atualizada em

A denúncia de um possível estupro de uma menina de três anos no bairro Planalto, em Caxias do Sul, reforça o alerta aos pais: é preciso ter atenção com quem se aproxima dos filhos. Entre janeiro e novembro deste ano, foram registradas 55 ocorrências de abuso sexual contra crianças.



No caso mais recente, que teria ocorrido na segunda-feira e foi registrado na terça-feira, a suspeita recai sobre o companheiro da cuidadora da menina, que a substituiu para que a mulher levasse um filho ao médico. A denúncia é investigada pela Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescentes (DPCA).



Leia mais

Homem morre em acidente com trator no interior de Caxias do Sul

Pesquisa aponta 60 mil pessoas em vulnerabilidade social em Caxias



Conforme boletim de ocorrência, a criança reclamou de dores na vagina durante o banho. A mãe, ao verificar, encontrou sangue nas partes íntimas da pequena. Ela foi levada ao Hospital Geral, onde foi examinada. Não houve confirmação do abuso, mas a menina foi encaminhada para atendimento com um psicólogo. A Polícia Civil aguarda a avaliação de um perito do Departamento Médico Legal (DML) para confirmar se houve o estupro.

O delegado plantonista Ives Trindade aponta que, nesse tipo de caso, a preocupação inicial da Polícia Civil é medicar a vítima e encaminhar à perícia para recolhimento de material genético, que fará parte da investigação.

— Quando é um crime recente, o procedimento é encaminhar para o Hospital Geral, que possui um atendimento preparado e sensível para este tipo de caso. Depois, há o trabalho de perícia para confirmar a extensão do abuso e encontrar possíveis provas — acrescenta.

Pais precisam ficar atentos

Como a maioria dos casos de abusos sexuais contra crianças ocorre em ambiente familiar, este é um crime de difícil prevenção. Por isso é importante que os pais se cerquem de pessoas de confiança e fiquem atentos a qualquer mudança de humor ou comportamento da criança. Confira os conselhos da DPCA:



:: Evite deixar a criança sozinha com quem não é de absoluta confiança.

:: Atente a mudanças de humor ou nervosismo da criança perto de uma pessoa específica.

:: Verifique mudanças repentinas de comportamento ou medo de contatos.

:: Observe um possível manuseio de objetos com cunho sexual (seriam repetições dos movimentos vividos).

:: Dependendo da idade, repare a fala das crianças diante de alguns comportamentos, como cenas vistas na televisão.



Estupro de vulnerável



O menor de 14 anos tem uma proteção especial da lei brasileira. Com essa idade, é proibida qualquer conduta sexual, mesmo que haja consentimento. A pena para o crime varia de oito a 15 anos de reclusão. Se houver também lesão corporal grave, a pena aumenta de 10 a 20 anos de reclusão.

Números de 2016



A Polícia Civil registrou 55 ocorrências com crianças vítimas de estupro entre janeiro e novembro deste ano.

:: Meninos: 15

:: Meninas: 40