Polícia Civil investiga suposto estupro de criança de três anos em Caxias do Sul

A Polícia Civil de Caxias do Sul investiga o suposto estupro de uma menina de três anos no bairro Planalto. O fato foi denunciado na madrugada desta terça-feira pela mãe da criança. O suspeito do crime é o padrasto.

Conforme boletim de ocorrência, a menina reclamou de dores na vagina durante o banho. A mãe, ao verificar, encontrou sangue nas partes íntimas da pequena. A criança foi levada ao Hospital Geral, onde foi examinada. Não houve confirmação do abuso.

A menina foi encaminhada para atendimento com um psicólogo. O caso é investigado pela Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA).