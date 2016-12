Polícia Civil aponta que brigadiano da reserva matou assaltantes em Caxias

Investigação 22/12/2016 | 09h12 Atualizada em

A Polícia Civil considera esclarecida a morte de dois assaltantes no bairro Floresta na tarde do dia 4 de novembro. Um policial militar da reserva, de 46 anos, seria o autor dos disparos. O inquérito aponta que o brigadiano é morador da região e agiu em legítima defesa de terceiros. Durante as investigações, porém, o PM foi intimado e negou envolvimento. Sua pistola calibre .380 foi apreendida e o resultado das perícias ainda são aguardados.

O caso teve início quando Rubens Oliveira Leal, 22 anos, e Evandro Roque de Souza, 18, tentaram assaltar uma lavagem de carros na Rua Nossa Senhora Aparecida. O filho do proprietário reagiu e houve troca de tiros. O rapaz foi atingido no peito e caiu. Os bandidos fugiram e, cerca de 50 metros depois, tentaram roubar o Palio de casal.

De acordo com a Delegacia de Homicídios e Desaparecidos (DHD), foi neste momento que o policial militar interviu e um novo tiroteio ocorreu. Os dois criminosos morreram dentro do carro que roubaram. Diversas testemunhas foram ouvidas e apontaram a presença do PM na cena do crime quando os disparos cessaram. Seu perfil enquadra no modo como foram disparados os tiros que atingiram os criminosos, que exigiriam técnica e treinamento.

O resultado da investigação foi remetido para o Ministério Público (MP) no último dia 5, junto a outros dois indiciamentos. O primeiro é de Kleiton Renê dos Santos, 30, que participou da tentativa de latrocínio (roubo com morte) na lavagem. O homem seria o motorista do carro de fuga dos assaltantes. As investigações apontam que ele fugiu ao ouvir o primeiro tiroteio. Dias após o crime, ele se apresentou e confessou a participação.

O segundo indiciado é o motoboy Rodrigo Ricardo Ribeiro, 31, que tentou furtar uma arma, utilizada pelos assaltantes, da cena do crime. O homem, que já responde por um homicídio em 2014, foi autuado por tentativa de furto. Ribeiro e Santos respondem aos indiciamentos em liberdade.