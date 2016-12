'O Natal foi mais intenso', comemora dono após volta de cachorra roubada em Caxias do Sul

Após o susto 26/12/2016 | 19h43 Atualizada em

Uma simples medalinha com um número de telefone ajudou trazer a cachorra Shara de volta para casa, em Caxias do Sul. A mascote da família Bertotti foi levada por bandidos armados durante um assalto na sexta-feira, no bairro Altos do Seminário. Menos de 24 horas depois, uma ligação de Florianópolis colocou um ponto final na angustia dos donos.

Leia mais

Cachorra roubada em Caxias do Sul é encontrada em Santa Catarina

Suspeito de praticar assaltos em Bento Gonçalves e região é preso com drogas

Auxílio-moradia para os PMs do comunitário de Caxias será pago até 10 de janeiro



Em um primeiro momento, o dono de Shara, Eduardo Luiz Bertotti, 47 anos, desconfiou que ela estivesse mesmo tão longe, a cerca de 500 quilômetros de distância. Mas, depois de checar as informações, correu para resgatar a cachorra de sete anos. No sábado, o reencontro foi possível.

— Foi fantástico ver ela bem e feliz. A Shara é um membro da nossa família, não íamos desistir nunca de encontrá-la. Esse ano o Natal foi mais intenso do que nunca — conta Bertotti.

Foto: Marcelo Casagrande / Agencia RBS

whaDócil e muito brincalhona, Shara foi encontrada caminhando pelas ruas de Florianópolis. Logo que foi encontrada por uma mulher, a primeira coisa que chamou a atenção foi o telefone e o nome da cachorra gravado em uma medalha, pendurada junto à coleira. Sem pensar, a mulher entrou em contato com a família.

— A moça disse que pensava que alguém tinha perdido a cachorra e logo ligou. Daí, expliquei que ela tinha sido roubada num assalto. Depois disso, a mulher nos mandou a localização da residência dela, fotos da Shara e ainda pedi para um amigo que estava em Floripa ir até lá. Vou ser eternamente grato por alguém ter se preocupado e nos ligado — desabafa Bertotti.

Na noite do assalto, a mulher e a filha dele chegavam em casa quando foram surpreendidas pelos bandidos. Elas estavam no carro, um Onix, quando um Gol bateu na lateral. Neste momento, dois homens armados desceram do veículo e anunciaram o assalto. No carro também estavam outros cachorros da família. Porém, somente Shara não conseguiu escapar.

— A minha mulher só conseguiu tirar os outros. Quando tentou abrir a porta onde estava Shara, os bandidos arrancaram o carro. A partir daí, o desespero começou. Não tenho dúvidas de que foi a medalinha com o nosso número que trouxe ela de volta para casa — afirma Bertotti.