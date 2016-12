Nove são indiciados por morte de motociclista em Canela

Investigação 27/12/2016 | 15h23

A Polícia Civil de Canela indiciou nove jovens pela morte do motociclista Romário Trentin, 21 anos, que aconteceu no início do ano. A investigação apontou que cerca de 150 jovens faziam uma festa na madrugada de 26 de janeiro nas proximidades do pedágio de São Francisco de Paula, ocupando inclusive uma pista no km 51 da RS-235, quando Trentin colidiu no grupo. As informações são da Rádio Gaúcha.

Leia mais:

Serra concentra 22% dos ataques a unidades bancárias no Estado

Filhotes de caturrita e papagaio são apreendidos pela PRF em Bento Gonçalves

Polícia Civil investiga suposto estupro de criança de três anos em Caxias do Sul



Morreu na hora Maicon Gonzaga, que, segundo a Polícia, estava na rodovia. Trentin morreu dias depois no hospital. Os nove indiciados ficaram feridos. Segundo o delegado Vladimir Medeiros, havia outras pessoas sobre a pista, mas não houve condições de identificar todos.

O indiciamento foi por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. Conforme o delegado, os jovens estavam com som alto e bebidas no local que tem baixa luminosidade. Medeiros diz que eles foram imprudentes e negligentes, o que provocou a colisão.