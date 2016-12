Mulher é presa tentando entrar com drogas na Penitenciária Industrial de Caxias do Sul

Tráfico 25/12/2016 | 16h54 Atualizada em

Uma mulher foi presa ao tentar entrar com crack na Penitenciária Industrial de Caxias do Sul (Pics) na manhã deste domingo. Fernanda Daniela da Silva, 39 anos, foi flagrada durante a revista íntima. A pedra do entorpecente, pesando 30 gramas, estava dentro de uma camisinha.

O caso ocorreu às 9h25min. A moradora do bairro Euzébio Beltrão de Queiróz foi apresentada na Polícia Civil, onde foi lavrado flagrante por tráfico de drogas, e reconduzida para a Pics. Foram apreendidos R$ 295 em sua jaqueta.

Fernanda possui vasta ficha criminal que inclui tráfico de drogas, homicídio, furto qualificado, posse de entorpecente, extorsão e roubo com lesões. Ela cumpria prisão domiciliar desde 23 de agosto e pretendia visitar o detento Avenir Antônio Vieira de Jesus neste Natal.