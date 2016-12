Homens são presos com arma roubada na BR-470, em Garibaldi

Polícia 30/12/2016 | 09h36 Atualizada em

Dois homens foram presos na madrugada desta sexta-feira por porte ilegal de arma de fogo na BR-470, em Garibaldi. Conforme a ocorrência policial, por volta das 5h, um veículo Corsa, com placas de Bento Gonçalves, foi abordado durante uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), próximo ao trevo de acesso a ERS-453. Na revista, um revólver calibre 38, carregado com seis munições, foi localizado por policias.

A arma, que havia sido roubada de uma residência de Bento Gonçalves no dia 9 de novembro, estava escondida entre os bancos do motorista e do carona. Os presos, um de 26 anos, natural de Bento, e outro de 30, natural de Santo Ângelo, foram encaminhados ao plantão da Polícia Civil. Eles não tiveram o nome confirmado pela PRF.

