Homem encontrado morto em Bento Gonçalves é identificado

Foi identificado o homem encontrado morto na área central de Bento Gonçalves na tarde de domingo. Roberto da Silva Mochetti, 59 anos, é natural de Veranópolis. O Instituto Médico Legal aguarda a chegada de familiares para a realização do reconhecimento.

A causa da morte ainda depende do resultado oficial da necropsia. No primeiro momento, não foram encontrados sinais de violência no corpo. A hipótese era de um mal súbito.

O corpo de Mochetti foi localizado caído na Rua José Mário Mônaco, esquina com a General Osório, por volta das 13h40min de domingo. O caso foi registrado pela Polícia Civil como encontro de cadáver.