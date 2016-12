Homem é preso após assaltar ótica no Centro de Bento na tarde desta segunda

Sem feridos 26/12/2016 | 20h22 Atualizada em

Uma ótica foi alvo de assalto no fim da tarde desta segunda-feira em Bento Gonçalves. Segundo a Brigada Militar, o assaltante foi preso após fugir do estabelecimento com 54 relógios, além de jóias, dinheiro e um simulacro de pistola.



A ótica fica na Saldanha Marinho, uma das principais vias do Centro da cidade, e o assalto ocorreu às 17h.

O assaltante, suspeito de outras ocorrências de roubo no município, foi localizado no interior de um táxi na Rua José Mário Mônaco, próximo do Hospital Tacchini.

A polícia recuperou os objetos roubados.