Homem afirma ter sido vítima de bala perdida no Santa Fé, em Caxias

25/12/2016 | 17h09

Um homem alega ter sido vítima de bala perdida em Caxias do Sul no início da noite de sábado. Marcílio Lucas Pinheiro, 30 anos, deu entrada no Pronto Atendimento 24 Horas (Postão) com um tiro no pé direito. Ele foi transferido para o Hospital Pompéia onde passou por cirurgia.

A vítima relata que ia até o mercado pela Rua dos Apicultores, no bairro Santa Fé, por volta das 19h, quando uma motocicleta e um veículo passaram em uma intensa troca de tiros. O caso foi registrado como tentativa de homicídio pela Polícia Civil.