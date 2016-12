Grupo é flagrado consumindo drogas no antigo centro comunitário da Vila Ipê, em Caxias

Guarda Municipal 28/12/2016 | 21h23 Atualizada em

Um grupo de jovens foi flagrado pela Guarda Municipal de Caxias do Sul consumindo drogas no antigo centro comunitário do bairro Vila Ipê. A abordagem ocorreu às 18h30min desta quarta-feira.

O flagrante ocorreu durante patrulhamento preventivo na Avenida Antônio Andriguetti. Foram apreendidas 13 petecas de crack, dois cachimbos, um celular, R$ 20 e metade de uma cédula de R$ 5.

O entorpecente estava escondido no sutiã de uma mulher de 32 anos. Ela foi conduzida para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde foi autuada por posse de entorpecente e autorizada a responder em liberdade.