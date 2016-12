Criminosos roubam carga de cigarro e fazem motorista refém em Caxias do Sul

Insegurança 28/12/2016 | 10h31 Atualizada em

Um homem de 52 anos foi feito refém durante um assalto na tarde de terça-feira em Caxias do Sul. Conforme informações da Brigada Militar (BM), ele foi surpreendido por dois criminosos armados na Avenida Bom Pastor, no bairro Esplanada, no momento em que iria entregar uma carga de cigarros em um bar.

Após ser rendida pela dupla, a vítima, que conduzia uma Fiorino, foi levada como refém até a Rua Edson Scalco, no bairro Nossa Senhora das Graças. Os bandidos fugiram com cerca de 400 maços de cigarros. O homem não ficou ferido.