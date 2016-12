Carro onde florista foi morto é roubado no bairro Santos Dumont, em Caxias do Sul

Violência 22/12/2016 | 09h01 Atualizada em

Floricultura foi novamente atacada no início da noite desta quarta-feira

A repetição das notícias de violência assusta em Caxias do Sul. Menos de dois meses após a tentativa de roubo de veículo que culminou na morte do empresário Fernando Osvaldo Weber, sua floricultura e carro foram alvos de ladrões na noite de quarta-feira. O automóvel foi encontrado pela Brigada Militar abandonado no loteamento Vila Verde na manhã desta quinta-feira.

O florista foi assassinado aos 44 anos quando chegava em sua empresa, na Rua José Bertelli, no bairro Santos Dumont, após dar carona para uma funcionária. O latrocínio (roubo com morte) ocorreu em 3 de novembro e resultou em dois homens indiciados pela Polícia Civil.

No caso mais recente, o empreendimento foi assaltado por três homens armados às 19h11min. Eles roubaram uma quantia em dinheiro, não divulgada, joias, ferramentas e o veículo Tiida de placas IRV-2753, onde Weber foi baleado. O automóvel foi recuperado na Rua Ito Ruschel Raubert, loteamento Vila Verde, próximo ao bairro Planalto, às 6h52min desta quinta-feira.