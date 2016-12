Cachorra roubada em Caxias do Sul é encontrada em Santa Catarina

Final feliz 25/12/2016 | 10h56 Atualizada em

Uma cachorra levada em um assalto na noite de sexta-feira, em Caxias do Sul, foi localizada em Florianópolis, Santa Catarina. O dono do animal viajou ainda no sábado para buscar o animal.



O assalto ocorreu por volta de 22h de sexta-feira no bairro Altos do Seminário. Segundo o Comando Regional de Polícia Ostensiva da Serra (CRPO/ Serra), mãe e filha embarcavam em um Onix quando um Gol bateu na lateral. Dois homens armados desceram do veículo e anunciaram o assalto. Eles fugiram levando o carro e a cachorra Shara.



Na manhã de sábado, a família recebeu um telefonema de uma mulher em Santa Catarina que havia encontrado a mascote. Shara usa uma coleira com o número do telefone da família.