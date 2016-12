Bandidos assaltam mercado e trancam donos no banheiro em Flores da Cunha

Insegurança 25/12/2016 | 10h15 Atualizada em

Dois homens armados assaltaram um mercado na localidade de Nova Roma, interior de Flores da Cunha, e trancaram os proprietários no banheiro. O crime ocorreu por volta de meio-dia de sábado.



Segundo o relato da proprietária, a dupla era jovem e chegou a pé. Eles roubaram o dinheiro do caixa e, para fugir, trancaram o casal e um filho donos do estabelecimento no banheiro. A quantia levada não foi confirmada.



Os criminosos ainda roubaram um Gol placas IKJ3879 de um cliente que chegava ao local. Eles fugiram no veículo roubado e o abandonaram a cerca de um quilômetro de distância. Dali, escaparam em outro carro.



A Brigada Militar (BM) fez buscas, mas não encontrou os ladrões.