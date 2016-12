Bandidos arrombam agência bancária em Carlos Barbosa

Uso de maçarico 27/12/2016 | 08h27 Atualizada em

Criminosos arrombaram uma agência bancária em Carlos Barbosa na noite de segunda-feira. O alvo foi o Banrisul que fica na Rua Elisa Tramontina, no Centro da cidade. De acordo com a Brigada Militar, os assaltantes tentaram abrir um caixa eletrônico com maçarico, mas não conseguiram acessar o local onde fica o dinheiro.

Após denúncias do ataque, houve grande mobilização policial e os bandidos fugiram sem levar nada. O Corpo de Bombeiros foi acionado devido a um princípio de incêndio.

Foto: Altamir Oliveira / rádio Estação FM / divulgação

Não há informações sobre quantos bandidos participaram da ação.