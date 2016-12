Assaltos a pedestres aumentam em 2016 em Bento Gonçalves; arrombamentos diminuem

Números da criminalidade 23/12/2016 | 19h51 Atualizada em

O número de assaltos a pedestres em Bento Gonçalves aumentou 24,63% em 2016 em relação a 2015. De acordo com dados divulgados pela Brigada Militar, foram 334 roubos neste ano até a última quarta-feira (21) contra 268 casos em todo o ano passado.

Conforme o subcomandante do 3º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (3º BPAT), Major Álvaro Martinelli, os casos mais comuns são os de roubos visando telefones celulares, em que a vítima está com o celular na mão e o assaltante faz menção de estar armado, embora não necessariamente ameace a vítima com uma arma.

Os assaltos a residências ficaram praticamente estáveis. Foram 33 casos neste ano contra 31 do ano passado.

Já os roubos de veículos, assaltos ao comércio, e a ônibus e táxis, diminuíram. Os casos de roubo de veículos caíram de 105 para 90 (-14,29%); os roubos a estabelecimento comercial diminuíram de 167 para 149 (-10,78%); e os roubos a coletivos e táxis caíram de 21 para 9 (-57,14%).

Furtos e arrombamentos

Houve queda expressiva no número geral de furtos e arrombamentos, que ocorrem quando não há ameaça ou violência contra a vítima. O número de furtos a residências sem arrombamento caiu de 149 para 109 (-26,85%); os furtos com arrombamento caíram de 220 para 165 (-25%). Os furtos de veículos caíram de 397 para 380 (-4,28%); já os furtos em veículos diminuíram de 327 para 309 (-5,5%).

Por outro lado, aumentou o número de casos de furtos e arrombamentos no comércio, onde foram 125 casos em 2016 contra 101 em 2015 (alta de 23,76%).