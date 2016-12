Após perseguição, Brigada prende dois com Vectra roubado em Caxias do Sul

Flagrante 27/12/2016 | 08h53 Atualizada em

Dois jovens foram detidos com um veículo roubado em Caxias do Sul na madrugada de segunda-feira. O flagrante ocorreu no bairro Belo Horizonte após perseguição policial. O mais velho, Éderson Douglas Vieira de 20 anos, possui antecedentes por roubo a estabelecimento comercial, roubo de veículo e porte ilegal de arma. Ele estava em prisão domiciliar desde 14 de setembro e aguardava por tornozeleira eletrônica.

Vieira foi conduzido para a Penitenciária Industrial (Pics). Já Roger Fernando da Rosa dos Passos, 19, foi registrado como testemunha do fato e acabou liberado. Ele possui antecedente por porte ilegal de arma.

A abordagem ocorreu à 1h49min na Rua Das Gaivotas, após policiais militares desconfiarem de um Vectra Sedan preto. Houve resistência a ação policial e perseguição por diversas ruas até a prisão ser consumada.

Foi constatado que a placa do veículo, INJ-0579, era falsa. Pelo número do chassi, os policiais identificaram o Vectra como sendo um veículo roubado em 30 de novembro. Os detidos foram apresentados na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) onde foram autuados pelo crime de receptação.