Apenado que deveria estar em casa é baleado em Caxias do Sul

Um detento que deveria estar em prisão domiciliar foi baleado durante um assalto em Caxias do Sul na madrugada desta quarta-feira. Rafael Pereira, 31 anos, foi ferido quando um homem armado roubou seu relógio no bairro 1º de Maio. A vítima foi internada no Hospital Pompéia e seu estado de saúde era considerado estável.

O caso é emblemático porque Pereira cumpre prisão domiciliar e, portanto, não deveria estar na rua durante a madrugada. Caso confirmada a irregularidade, o apenado deverá regredir de regime. Pereira possui vasta ficha criminal que inclui roubos e furtos.

O crime ocorreu por volta das 4h50min na Avenida Barão do Santo Ângelo, quando Pereira foi assaltado e ferido pelo disparo de arma de fogo. A vítima foi socorrida pelo Samu. O autor do disparo não foi localizado. O caso foi registrado como roubo a pedestre com lesões.



Como funciona a prisão domiciliar:

- Em prisão domiciliar, o detento deve permanecer 24 horas dentro de casa. Caso autorizado pela juíza da Vara de Execuções Criminais (VEC), o apenado pode trabalhar. O endereço da empresa é registrado no processo e o detento deve se deslocar apenas nos horários determinados e pelo caminho mais curto possível.

- Qualquer comportamento suspeito ou movimentação não autorizada pela VEC é considerada uma infração. A penalidade é a regressão de regime e a pena cumprida em prisão domiciliar é desconsiderada.

- Após a interdição do Instituto Penal de Caxias do Sul, dezenas de apenados do regime semiaberto foram autorizados a cumprir, temporariamente, a prisão domiciliar. Assim, a regressão de regime é para o fechado na Penitenciária Industrial (Pics) ou no Presídio Regional do Apanhador.