Prefeitura de Bento Gonçalves decreta três dias de luto por morte de empresário Moysés Michelon

A morte do empresário Moysés Michelon, 83 anos, fez o prefeito de Bento Gonçalves, Guilherme Pasin (PP), decretar três dias de luto na cidade. Proprietário do Hotel Villa Michelon, no Vale dos Vinhedos, Moysés estava internado desde 9 de setembro e não resistiu às complicações que iniciaram com uma infecção pulmonar. Ele morreu na noite da terça-feira no Hospital Tacchini.



O empresário foi o responsável pelo início da Fenavinho, pela criação da Bandeira e do Hino de Bento Gonçalves. Sempre envolvido nas atividades comunitárias, ajudou a fundar o roteiro turístico Vale dos Vinhedos, onde construiu seu empreendimento, após se aposentar. Antes disso, trabalhou por mais de 40 anos na empresa de Massas e Biscoitos Isabela.

Em 2016, a história de Michelon foi contada no livro "Longa tarde no paiol", escrito por Ana Inês Facchin e Roni Dall'Igna. Com uma memória invejável, em agosto deste ano fez um dos seus últimos discursos em público, quando foi escolhido como Homenageado da Semana da Pátria 2017.

Em nota publicada em sua página pessoal no Facebook nesta terça, através de sua assessora Neca Padoan, Michelon assegurava que as programações de Natal, Ano Novo e La Bella Vendemmia estariam mantidas e ainda melhores que nos anos anteriores. Ele também falava sobre seu estado de saúde. "Quanto a mim, todos sabem que a minha meta é chegar aos 100 anos, e como ainda falta um pouco, estou cuidando do meu corpo, para voltar fortalecido ao convívio de tantos amigos, colaboradores e clientes. Até logo mais, minha gente!"



O velório ocorre desde 8h desta quarta-feira na Sala A da Capela São José.