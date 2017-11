Frei Jaime: é na simplicidade das escolhas que mora a magia da vida

Opinião 01/11/2017 | 08h28 Atualizada em

A simplicidade é, talvez, o qualificativo que mais embeleza a existência. Uma pessoa simples é portadora de luz, distribuidora de sorrisos, expressão da realização. As pessoas que experimentam a simplicidade olham a vida com outros olhos. Ser simples é ser capaz de ser genuinamente humano e ser portador da habilidade de amenizar até as questões mais complexas.

O contrário da simplicidade é o orgulho, que cria barreiras, inventa isolamentos, dificulta soluções. Viver é um ato mágico. Nada é mais grandioso do que o ato de existir e de construir uma experiência própria, abrindo espaço para o que é único em si mesmo. Quando as escolhas acontecem no cenário criado pela simplicidade, tudo se torna mais fácil e mais pleno.

Algumas dificuldades sempre vão acompanhar os dias. É importante saber lidar com as limitações do cotidiano. Porém, a vida não pode se afastar da essência, que não deixa esquecer o valor de viver de uma forma transparente, simples e alegre. Ninguém está isento de ir em busca do necessário.

As lutas conjugam, ao mesmo tempo, esforços e vitórias. Algumas perdas também vão se sucedendo. Mas, no final de tudo, fica a sensação de que valeu a pena conservar a simplicidade e a alegria de viver. Para quem ama, a vida naturalmente é mágica, nos pequenos detalhes, nos sensíveis gestos de solidariedade. Viver é formidável.

Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraços!