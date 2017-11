Dia de Finados: veja horário das missas em Caxias do Sul

Serviço 01/11/2017 | 09h00 Atualizada em

As homenagens ao dia de Finados em Caxias do Sul terão estrutura especial para receber milhares de pessoas nos cemitérios públicos amanhã. Estima-se que a cada Finados pelo menos 100 mil pessoas visitam os cemitérios da cidade para prestar homenagens. Por isso, é importante se programar: as duas unidades públicas, no Marechal Floriano e no loteamento Rosário, estarão abertas das 8h às 18h da quinta até o domingo. Haverá missas somente na central.

A prefeitura instalará banheiros nos cemitérios públicos e fará distribuição de água. Também será permitida a venda de flores nos arredores do cemitério. Servidores da Guarda Municipal farão rondas preventivas de motocicleta na parte interna do cemitério da área central. A Secretaria do Meio Ambiente aconselha aos visitantes que não deixem vasos com água parada, para evitar criadouros para o mosquito da dengue. Velas devem ser acendidas nos queimadores de velas, e não em frente aos túmulos. Limpezas, pinturas e reformas de grande porte não são mais permitidas.



TRÂNSITO E ESTRUTURA

:: Na Rua Vinte de Setembro haverá instrução da Fiscalização de Trânsito para a travessia de pedestres. Haverá um ponto especial para embarque e desembarque de ônibus próximo ao Cemitério Público Municipal na Rua Vinte de Setembro. As linhas 86 (Circular Central), 53 (Centenário/Parque Oásis) e 17 (Bela Vista) também farão a parada neste ponto no feriado. Um ponto de táxi atenderá na Rua Doutor Bozano.





:: Bloqueios de trânsito ocorrerão das 7h às 19h na Rua Júlio Augusto Ruzzarin, entre o Largo Formolo e a Rua La Salle (no entorno do Cemitério Público Municipal). Nos demais cemitérios, haverá presença da fiscais de Trânsito para organização das vias de acesso, sem nenhum bloqueio.

:: O Samae distribuirá água nos dois cemitérios públicos

:: A Codeca colocará varredores, além de latões para lixo nos cemitérios públicos.

FLORES

:: A prefeitura recomenda cuidado com recipientes que possam acumular água nos cemitérios. Com aumento das chuvas e da temperatura nesta época do ano, é importante que a comunidade atue em conjunto com os agentes de endemias para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, febre chikungunya e zika vírus.

:: Foram licenciados pela prefeitura para venda de flores pelo menos 27 comerciantes. Eles trabalharão em um ponto fixo, nos arredores do cemitério, vendendo flores, velas e vasos.

:: O produto que mais tem saída, de acordo com as floriculturas, são vasos de crisântemos. O preço médio parte de R$ 15 e chega a R$ 25.

MISSAS NOS CEMITÉRIOS

Cemitério Público Municipal (bairro Marechal Floriano)

:: Missas às 8h, 9h, 10h, 11h, 15h, 16h e 17h.

Memorial Crematório São José (Estrada São Virgilio, 1450, 6ª Légua)

:: Hoje, às 19h30min, celebração com o frei Maurí Francescatto

:: Amanhã, às 10h, celebração com o bispo Dom Alessandro Ruffinoni. Às 17h, celebração com o padre Renato Ariotti

MISSAS NAS PARÓQUIAS

Quinta-feira



Cristo Operário

9h30min e 16h: Cemitério Santos Anjos da Guarda

Divino Espírito Santo

9h: Celebração no cemitério da comunidade, nas proximidades do Cemitério Parque

10h, 15h e 17h: Cemitério Parque

Imaculada Conceição

9h: Nossa Senhora das Graças

9h: São Caetano

16h: São Marcos/Linha Feijó

18h30min: Imaculada Conceição

Menino Deus - Serrano

9h30min - Cemitério Santo Antônio

Nossa Senhora de Caravaggio - Ana Rech

8h: Cemitério da Matriz

9h: Cemitério Novo - Santa Bárbara

10h: Cemitério da Matriz

10h: Cemitério de Vila seca

10h: Nossa Senhora da Saúde

15h: Santo Homobom

16h: Cemitério Novo - Santa Bárbara

17h: São Valentim

17h: São Gotardo

18h: Cemitério da Matriz

Sagrado Coração de Jesus - Cruzeiro

8h30min e 17h30min: Missa na Matriz

10h: Santo Antônio

16h: São Virgílio

Santa Catarina

8h30min: Comunidade Nossa Senhora da Saúde

9h: Santa Catarina

10h: Comunidade Santa Lúcia

10h: Comunidade São José - Linha 30

10h30min: Cemitério do bairro Santa Catarina

15h: Comunidade São Giácomo

16h: Santa Catarina

18h: Comunidade Nossa Senhora das Neves - Linha 40

18h: Comunidade Monte Bérico

Santa Fé

9h: Comunidade Vila Maestra

9h30min: Comunidade Nossa Senhora das Dores

10h: Comunidade Nossa Senhora do Pedancino

16h: Comunidade Santo Antônio

Santa Lúcia do Piaí

9h: Igreja Matriz

16h: Capela São Paulo

16h: Capela São Maximiliano

17h30min: Capela Santo Antônio

17h30min: Capela Água Azul

Santa Tereza D'Avila (Centro)

19h: Missa na Catedral

Santos Apóstolos

9h: Cemitério Jesus Bom Pastor

10h e 16h: Salão da Comunidade São Romédio

17h: Salão da Comunidade Santa Corona

São José - Desvio Rizzo

8h: Conceição da Linha Feijó

9h30min: Cemitério do Desvio Rizzo

10h30min: Cemitério Público Municipal II

16h: Cemitério do Desvio Rizzo

São Luiz da 6ª Légua

9h: Comunidade de São Valentim da 6ª Légua

10h: Igreja Matriz

15h: Comunidade de São José da 6ª Légua

16h: Comunidade de Caravaggio da 6ª Légua

17h: Comunidade de Nossa Senhora das Graças da 8ª Légua

São Pedro e São Paulo - 3ª Légua

8h30min: São Pedro

9h: Caravaggio

10h: São Luiz

10h30min: Sagrados Corações

16h: Santo Antônio

17h30min: São Paulo

SERVIÇOS PÚBLICOS

z Guarda Municipal: plantão pelo telefone 153.

z Samae: regime de plantão pelo telefone 115.

z Amanhã, não haverá coleta do lixo em Caxias do Sul. O serviço volta ao normal na sexta-feira. A coleta orgânica prevista para Criúva e Vila Seca e a coleta seletiva, que aconteceria em Fazenda Souza e Vila Oliva, não serão realizadas. Nesses locais, as coletas serão transferidas para o dia 9 de novembro.

z A equipe de varrição atuará na área central de Caxias do Sul.

z Fiscalização de trânsito e de semáforos funcionam normalmente pelo telefone 118. No feriado, não haverá cobrança do Estacionamento Rotativo Regulamentado.

z As Feiras do Agricultor funcionam normalmente no feriado. Já a Ceasa antecipa o feriado e não abrirá hoje, mas funcionará normalmente amanhã. Na sexta-feira, o Ponto de Safra e as Feiras do Agricultor também funcionam normalmente.

z A FAS funciona em regime de plantão pelo telefone (54) 98401-5710. O Conselho tutelar atende pelos telefones (54) 98408.0066 e 99104.7998.

z Alô Caxias: não terá atendimento pelo 156

z Todos os museus, o Arquivo Histórico Municipal, as bibliotecas Pública e Parque, a Galeria de Arte Gerd Bornheim e o Teatro Municipal Pedro Parenti estarão fechados no feriado e funcionam normalmente na sexta-feira. O Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho abre a partir das 15h amanhã junto com o Zarabatana Café. A Sala de Exposições e a Galeria de Artes abrem das 16h às 22h para visitação. A Sala de Cinema Ulysses Geremia terá sessão às 19h30. Na Casa da Cultura, o Café do Arco da Velha abre no feriado às 14h30 até as 21h.

z O expediente é normal na prefeitura na sexta-feira.