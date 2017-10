Workshop, bate-papo e palestras integram a programação do Outubro Rosa em Caxias

Todos contra o câncer 02/10/2017 | 08h01 Atualizada em

O rosa, cor que simboliza a luta pelo combate ao câncer de mama, estará presente, a partir desta segunda-feira, em diversas atividades por Caxias do Sul. A mobilização pretende chamar a atenção para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença. Diversas palestras com especialistas também devem esclarecer sobre o tratamento ideal para cada mulher. Durante todo o mês, os prédios da prefeitura e da secretaria da Saúde receberão iluminação especial para reforçar a conscientização.

A abertura oficial do Outubro Rosa 2017 ocorre nesta segunda no Centro Administrativo, às 17h, com a presença de autoridades e representantes de instituições ligadas à saúde da mulher, clubes de mães e comunidade.

Na ocasião, está marcado um bate-papo com o mastologista Fernando Vivian, diretor técnico do Núcleo de Atenção à Saúde da Mulher da Secretaria Municipal da Saúde, com Roseli Heinen, diretora do Departamento Social da Liga Feminina de Combate ao Câncer, com a primeira-dama Andrea Marchetto Guerra, com Olga Zurlo, paciente que venceu o câncer de mama e com a Glamour Girl 2017, Maria Fernanda Grillo. O ponto alto desta semana é o workshop que ocorre amanhã no auditório Censi Florense do Hospital G(HG), que reunirá especialistas (leia mais no quadro).

Entre as atividades programadas ao longo do mês está a Campanha Lenço Solidário, que incentiva a doação de lenços, acessórios para cabelo, toucas e boinas para quem já está em fase de recuperação. No dia 18, ocorre na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC), a 2ª edição do Desfile das Estrelas, um evento em benefício aos projetos do Banco de Perucas do Hospital Geral (HG).

Além disso, neste sábado as 47 unidades básicas de saúde estarão abertas, das 9h30min às 16h, para a solicitação de mamografia e coleta de exame citopatológico. Já nesta quarta e quinta-feira, a partir das 10h, uma capacitação para enfermeiros e médicos da rede pública de saúde será realizada no Hospital Geral (HG). A ideia, conforme a organização do evento, é fazer uma atualização sobre o rastreio do câncer de mama.

— Todo esse movimento é para chamar a atenção das mulheres. Em Caxias, nós mantemos a faixa etária de rastreio para 40 anos (o Ministério da Saúde elevou a faixa para a partir dos 50), porque cerca de 30% das mulheres que desenvolvem câncer de mama na cidade têm menos de 50 anos. Então, existe todo um trabalho, através do Vigimama, principalmente, para fazer um diagnóstico precoce. A nossa bandeira é conscientizar a população — diz o mastologista Fernando Vivian.

Durante a abertura do Outubro Rosa haverá a comercialização de broches e camisetas alusivas à data, cuja renda será parcialmente destinada para instituições de apoio à saúde da mulher.

PROGRAME-SE

Segunda-feira

17h - Abertura do Outubro Rosa no Centro Administrativo (Rua Alfredo Chaves, 1.333, bairro Exposição).

Terça-feira

:: 19h - Desfile das Decididas da Aapecan 2017 (Mulheres em tratamento ao câncer de mama). Local: na sede da Aapecan, na Rua Irmão Anastácio, 65 - bairro Sagrada Família.

:: Das 19h30 às 21h - Workshop Oncogenética e o Câncer de Mama na Paciente Jovem, no auditório Censi Florense do Hospital Geral (HG). A abertura do evento terá apresentação do trabalho realizado pelo Banco de Perucas e do projeto para o Outubro Rosa 2017, com a participação da oncologista Janaína Brollo e das Amigas de Peito e Alma. Mais tarde haverá palestra com o geneticista André dos Anjos, com o patologista Guilherme Portella Coelho, com o mastologista Maximiliano Cassilha Kneubil, além do diretor de ensino e coordenador médico da Unacon, André Borba Reiriz. Ao final, haverá debate com os médicos Fernando Vivian, Gustavo Torre, Flávio Elias Ribas, Luciano Ártico e Simone Ruaro.

Quarta-feira

:: 10h - Capacitação para enfermeiros e médicos da rede pública de saúde do município, com atualização no Rastreio do Câncer de Mama, ministrada por Fernando Vivian (coordenador do Programa de Residência Médica em Mastologista do HG e diretor técnico do Núcleo de Atenção à Saúde da Mulher), no auditório Censi Florense do HG. A atividade se repete na quinta-feira.

:: 15h45min - Vencendo o câncer de mama: bate-papo sobre conscientização e importância do diagnóstico precoce. Participam a enfermeira Gabriela Carrard, do Núcleo de Atenção à Saúde da Mulher (SMS), e as mulheres vencedoras da doença: Clementina de Marco Giacomelli e Lisiane Silveira, integrantes da Amigas de Peito e Alma; além das servidoras municipais Daniela Cearon Sartor e Fátima Regina Cavalli; e Maureen Kahller Bagattini, da Casa Viva Rachel. Apresentação musical de Rayssa Borges e João Luis Oliveira, na Biblioteca do Servidor & Espaço BemViver (2º andar do Centro Administrativo).

:: 19h20 - Palestra de conscientização na Unopar (Rua Marechal Floriano, 851, São Pelegrino).

Quinta-feira

:: Das 14h às 15h - Oficina de beleza com as voluntárias da Recreação Terapêutica, na Sala de Treinamento e Apoio do HG.

:: 15h - Bate-papo com a esteticista e especialista em micropigmentação, Rose Battistel, na sala de treinamento e apoio do HG.

:: 15h30min - Bate-papo com pacientes oncológicas que realizaram o procedimento de reconstrução da mama - Jaureci de Cândido e Silvana Nunes, pacientes oncológicas e integrantes do Grupo Amigas de Peito e Alma, na sala de treinamento e apoio do HG.

:: 16h - Bate-papo sobre sexualidade - Fernanda Grossi, coordenadora da Ginecologia do Hospital Geral, na sala de treinamento e apoio do hospital.

Sábado

Das 9h30min às 16h - abertura das unidades básicas de saúde para a solicitação de mamografias e coleta de citopatológico.