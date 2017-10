Volta do feriado com pouco movimento na Rota do Sol no sentido Litoral-Serra

Trânsito 15/10/2017 | 19h42 Atualizada em

A volta ensolarada do feriado mostrou o resultado de um fim de semana chuvoso que acarretou em estradas pouco movimentadas na tarde deste domingo, na Rota do Sol. O fluxo normal dos carros e a falta de engarrafamentos, somado ao horário de verão, possibilitaram um retorno calmo do feriado para os caxienses.

Por volta das 17h, havia pouca movimentação entre os quilômetros 152 e 162, próximo a Santa Lúcia do Piaí. Segundo o Grupo Rodoviário de Farroupilha, as estradas permaneceram estáveis durante todo o final de semana e o trânsito para o litoral teria sido menor devido às chuvas.

Até a publicação desta matéria o grupo Rodoviário de Farroupilha não tinha informação sobre quantos veículos devem passar pela rodovia até o final do feriado.