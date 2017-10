Visate é novamente multada pela prefeitura de Caxias por falhas no atendimento

Fiscalização 10/10/2017 | 17h41 Atualizada em

Depois de ser multada em mais de R$9,4 mil no mês de agosto, a Visate, empresa responsável pelo transporte coletivo urbano de Caxias do Sul, foi novamente autuada pela prefeitura por falhas no atendimento aos usuários. Desta vez, a soma de 20 irregularidades identificadas na semana passada e de outras nove situações verificadas em setembro gerou uma multa no valor de R$8.799,03. As autuações são resultado de denúncias feitas por usuários ao canal "Alô, Caxias", pelo telefone 156, que desde o início de agosto recebe as demandas da comunidade relativas ao transporte público.

Leia mais:

Prefeitura passa a receber reclamações do transporte coletivo de Caxias

Visate é multada em R$ 9,4 mil pela prefeitura de Caxias do Sul

"Alô, Caxias" passará a receber reclamações do transporte coletivo

Nesta última verificação, entre os dias 3, 5 e 7 de outubro, os fiscais da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) identificaram ônibus com horários atrasados ou que não realizaram voltas nas linhas L88 - UCS/Petrópolis, L2 - Salgado Filho/Marcopolo/Ana Rech, L38 - Diamantino, L14 - Desvio Rizzo, AL65 - Verona e L56 - Reolon/Mariani. No caso da L2 - Salgado Filho/Marcopolo/Ana Rech, por exemplo, a planilha de horários estabelecida pela SMTTM e pela empresa concessionária prevê ônibus a cada 10 minutos. Entretanto, a fiscalização verificou no terminal do bairro que o itinerário era cumprido a cada 20 minutos.

Em setembro, a secretaria também emitiu outras nove autuações à Visate por voltas não realizadas. Os fiscais verificaram os problemas relatados por usuários de três linhas do transporte coletivo: L86 - Circular Central, L84 - Parque Oásis/Morada dos Alpes/P. Verde/Fátima/Vitório Trez e L57 - Serrano.

Cada multa por volta não realizada é calculada em R$ 345,06 e os atrasos recebem aplicação de infração prevista em R$ 172,53. Após o recebimento das notificações, a empresa tem 15 dias para apresentar recurso.

A assessoria da Visate informou à reportagem que, até o momento, não recebeu qualquer multa, aviso ou notificação e que essas informações só chegaram à concessionária via imprensa. Sobre as multas aplicadas em agosto, a assessoria comunicou que o assunto está com o jurídico da empresa.

Como usar a ferramenta para reclamações

O canal "Alô, Caxias" recebe reclamações de atrasos, voltas incompletas, excesso de passageiros em determinadas linhas, entre outras demandas. Após, a reclamação é enviada à secretaria de Trânsito, que direcionará para o setor responsável dentro da pasta. Todas as reclamações são verificadas e o contribuinte recebe retorno da questão informada.

::COMO: O "Alô, Caxias" pode ser contato via 156 ou por meio do site sac.caxias.rs.gov.br.

:: IDENTIFICAÇÃO: Via telefone o usuário precisará se identificar com nome e CPF. Pelo site será preciso informar os dados e problemas em formulário disponível.

:: O QUÊ: Será possível fazer denúncias e reclamações sobre falta de cumprimento de horários, atrasos, voltas incompletas, excessos de passageiros e mau atendimento de motoristas e operadores.