"Vamos minimizar esses crimes", diz secretário de segurança de Bento Gonçalves

Para o secretário municipal de segurança pública, José Paulo Marinho, um fator que contribui para criminalidade em Bento Gonçalves, que tem registrado uma crescente onda de homicídios, é a localização geográfica do município, vista como rota para o tráfico.

— Por um lado, vejo como uma situação atípica o que está ocorrendo, mas, por outro, Bento está inserido em um contexto regional complexo, próximo ao Vale do Caí e de Caxias, onde o tráfico é bastante presente, e não podemos pensar que estamos imunes a isso — alerta Marinho.

Outro potencializador da violência é o crescimento desenfreado de comunidades sem estrutura, conforme aponta Elton Gialdi, presidente dos Conselhos Comunitários Pró-Segurança Pública (Consepro).

— Estamos preocupados e tentando mobilizar a sociedade e as autoridades para se engajar em um planejamento de ações que possam tornar a cidade mais tranquila. Formamos um comitê com as entidades de Bento, que vão atuar na melhoria da segurança pública, seja no atendimento aos jovens, aos apenados, aos moradores dos bairros ou no apoio à polícia. Também investimos em equipamentos, como em 102 coletes balísticos para uso da BM, e estamos em busca de recursos, em torno de R$ 200 mil, para montar uma sala de comando e controle — garante Gialdi.

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Pública, cerca de R$ 1,3 milhão em recursos federais são aguardados para investimentos em Bento Gonçalves. A entidade garantiu ainda que está articulando com a Polícia Civil e com a Brigada Militar um trabalho de inteligência para intensificar as investigações e policiamento ostensivo.

— Pretendemos adquirir, via licitação, 14 câmeras de monitoramento, que vão ser distribuídas em pontos estratégicos, dentro dos bairros. O comando da Brigada Militar também se colocou à disposição para um trabalho de identificação dos delinquentes. Eu acredito que chegará um momento em que vamos conseguir minimizar esses crimes, mas a realidade da segurança pública é uma preocupação que ultrapassa o local, é uma questão do Estado também — diz o secretário.