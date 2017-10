Unidade da Justiça Federal é inaugurada em Nova Prata

Poder Judiciário 25/10/2017 | 16h03 Atualizada em

Nova Prata conta, a partir desta quarta-feira, com uma Unidade Avançada de Atendimento (UAA) da Justiça Federal. Conforme a assessoria de imprensa do órgão no Rio Grande do Sul, o objetivo da instalação da sede no município é facilitar a resolução de ações contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), além de realizar perícia médica para encaminhar auxílio doença e aposentadoria por invalidez, serviços previdenciários que antes só eram oferecidos em Bento Gonçalves, município que fica a uma hora de carro de Nova Prata.

Ainda conforme a assessoria, o município foi escolhido devido a uma demanda de moradores e integrantes do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que pretendem aproximar a instituição dos cidadãos e profissionais da região.

A unidade também atenderá, além de Nova Prata, os municípios de André da Rocha, Guabiju, Nova Bassano, Protásio Alves, São Jorge e Vista Alegre do Prata. Uma população de 40 mil pessoas passará, portanto, a receber atendimento judicial na unidade.

Além de atender pessoas físicas, a UAA irá dar andamento a processos de execuções fiscais e impostos federais de empresas, que possuem ações tramitando. Esse serviço também era prestado apenas em Bento Gonçalves.

A cerimônia de inauguração da sede ocorreu na Câmara de Vereadores de Nova Prata nesta manhã (25). A unidade vai estar aberto ao público no próximo dia 6 de novembro.