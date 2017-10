Um anos após romper, lago da UCS começa a ser revitalizado em Caxias

Lazer 10/10/2017 | 11h57 Atualizada em

Um ano após ter transbordado, o lago da Universidade de Caxias do Sul (UCS), que fica próximo ao zoológico, começou a receber reparos. Em setembro de 2016, o lago se rompeu depois de uma obra em uma tubulação e esvaziou-se por completo. A UCS trabalha agora com o intuito de revitalizar o lago e o entorno.

Leia mais:

BM apreende sete quilos de maconha em casa no bairro Diamantino, em Caxias

Guarda Municipal prende homem armado em pátio de escola infantil em Caxias



Conforme o diretor administrativo e financeiro da universidade, Cesar Augusto Bernardi, alterações que vão deixar o espaço mais receptivo à comunidade caxiense e acadêmica estão sendo realizadas no local. A ponte que ligava os fundos do restaurante, ao lado do lago, até a ilha, no centro das águas, foi removida. Uma estrutura mais resistente está sendo construída. Além disso uma área de lazer e diversão, construída na parte de trás do restaurante, fará parte das mudanças pensadas para a comunidade. Um deque com bancos e plantas também está sendo planejado.

A pequena rua que fica entre os dois lagos passará por modificações. Ela será alargada e uma calçada deve ser construída, para facilitar o deslocamento dos pedestres.

Outra mudança significativa não só aos visitantes da UCS, mas também aos estudantes e professores, é o estacionamento oblíquo que será construído em frente ao bloco de veterinária. Além disso, veículos terão mais espaço para se deslocar na rua que liga a Vila Olímpica aos demais blocos da região. O diretor salienta também que árvores nativas serão distribuídas no entorno do lago.

Quanto à previsão de término das obras, Bernardi afirma que pretende concluir tudo até o final deste ano mas, como o trabalho depende do clima, a previsão é incerta.