Trecho sinuoso da ERS-431, em Bento Gonçalves, matou nove pessoas desde 2010

Uma sequência de curvas sinuosas em uma estrada com forte declive - que se estende por quase quatro quilômetros - é cenário de pelo menos nove mortes nos últimos sete anos em Bento Gonçalves. Só na última quarta-feira, duas pessoas perderam a vida no Km 9 da ERS-431, no distrito de Faria Lemos: Robinson da Silveira Machado, 28 anos, morador de Sapucaia do Sul, morreu pela manhã e, à noite, a pequena Emanueli Reisla Barbosa Delziovo, seis anos. Os familiares de Emanueli, a mãe Elisiane Barbosa, 26, o padrasto Lucas Batista de Jesus, 21, e a irmã Eloá, 1, ainda estão hospitalizados em estado grave. Elisiane e Lucas passaram por cirurgia e se recuperam. Eloá está na UTI pediátrica. A família é de Irani, pequeno município do oeste catarinense, onde Emanueli será enterrada hoje. Eles viajaram a Bento Gonçalves para buscar uma carga de papelão, e retornariam a Irani no mesmo dia.

Os dois acidentes com vítimas fatais envolveram caminhões. Ainda que sinalizado, o trecho se torna bastante perigoso por suas características geográficas. Quem vive nas redondezas conhece bem os perigos da ERS-431, entre Bento Gonçalves e Cotiporã.



— Eu vi que um caminhão descia rápido demais, e tentei fazer sinal para ele ir devagar. Eu gritei "tu não vai vencer!". E já saía fumaça da carreta. Eu avisei minha esposa que ia dar acidente. Quando ela chegou no portão para tentar enxergar, pronto. Já tinha dado a morte— lembra o agricultor aposentado Artemio Cobalchini, 65, sobre o capotamento que vitimou Robison da Silveira Machado.

A casa de Cobalchini fica a alguns metros do ponto onde os dois acidentes aconteceram, no turístico distrito de Faria Lemos. Sempre morou no quilômetro 9 e, por isso, está acostumado a tentar socorrer motoristas e passageiros. Mas ter assistido a duas ocorrências tão graves no mesmo dia deixou o agricultor abalado.

—Eu quase nem dormi lembrando dessa criança deitada no asfalto— resume Cobalchini.

Motoristas que desconhecem o trecho são os que mais se envolvem em acidentes, garante o comandante do Grupo Rodoviário de Farroupilha, sargento Givanildo Schiavon.

— É um trecho de bastante serra e ingrime. O principal fator é o desconhecimento da rodovia, são pessoas que passam ali pela primeira vez. A última curva é bastante sinalizada, inclusive — avalia.



MORTES

:: 2014: Duas pessoas morreram no Km 9 em 6 de novembro. Aldino Manoel Araldi, 60 anos e Carlos Costa Gomes, 56 anos, estavam em caminhões que colidiram. Acidente foi às 7h30min.

:: 2015: Jefferson Sant'anna, 33 anos, morreu após tombar um caminhão no dia 6 de novembro. O acidente foi pouco antes das 8h. No Km 10, morreu Alexandre Lima Ramos,28 anos, passageiro de um caminhão, dia 28 de julho.

:: 2017- Um jovem de 24 anos, identificado como Bruno Storti, morreu em um acidente de trânsito dia 16 de junho em Bento Gonçalves. O acidente ocorreu no Km 10 da ERS-431, Linha Alcântara, pouco depois das 6h30min. Nesta quarta, Robinson da Silveira Machado, 28 anos, morador de Sapucaia do Sul, morreu pela manhã e, à noite, a pequena Emanueli Reisla Barbosa Delziovo, seis anos.