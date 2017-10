"Tenho sonhos, muitos sonhos"

Outubro Rosa 24/10/2017 | 13h14 Atualizada em

Lourdes Citton Dall´Alba, 66 anos, faz parte da faixa etária em que o câncer mais mata. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), a mortalidade e a incidência da doença aumentam com a idade. Enquanto nas mulheres com menos de 40, o índice de mortes é de 10 a cada 100 mil, a partir dos 60 anos este número é 20 vezes maior.

Mas este não é o caso de Lourdes. Se depender de sua vontade de viver e de sonhar, ela não fará parte destas estatísticas tão cedo. Ela descobriu o tumor na mama direita em março de 2016, aos 59 anos. A notícia não a abalou. Pelo contrário, começou a acreditar mais em sua força de vontade e passou a sonhar mais.

— Sonhei em ver minha neta nascer. Hoje, ela já está caminhando — relata.

Lourdes nunca chorou por causa do câncer. Pediu suporte ao marido e aos filhos e seguiu em frente. Retirou um quadrante da mama direita, enfrentou as quimios e as radioterapias e mudou sua vida. Para melhor.

— Nunca desaminei. Para mim, o câncer é como uma gripe. Tomei remédio e melhorei. Acredite. Vai passar!