Temporal causa transtornos em cidades da região

O temporal anunciado para o fim de semana no Estado chegou a muitas cidades no final da tarde deste domingo. Embora em alguns municípios ainda não esteja chovendo, pelo menos duas regiões já registram transtornos decorrentes dos fortes ventos e da tempestade.

Confira abaixo alguns locais afetados:

:: Bom Princípio: Informações preliminares do Corpo de Bombeiros indicam haver pelo menos cinco destelhamentos registrados até por volta das 19h. Além disso, há acionamentos para remoção de árvores e fios caídos em vias e alguns pontos da cidade estão com falta de luz.

:: Carlos Barbosa: Dois destelhamentos — um em uma residência e outro em uma tenda. Ambas as situações foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros. Além disso, houve acionamento para a retirada de um fio de alta tensão caído sobre uma via urbana, além de galhos sobre a rede elétrica em bairros da cidade.

:: Canela: Corpo de Bombeiros atendeu uma ocorrência de destelhamento.

:: Garibaldi: Corpo de Bombeiros realizou vistoria para retirada de árvores caídas em trechos da ERS-453, que liga o município a Estrela.

:: Veranópolis: Corpo de Bombeiros realizou remoção de pessoas presas em elevador após queda de energia decorrente do temporal.

:: Caxias do Sul: Relatos indicam que a região sul da cidade foi afetada pela falta de energia elétrica. O Corpo de Bombeiros informa ter atendido apenas uma queda de árvore no bairro São Lucas.