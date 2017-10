Secretário de Serafina Corrêa morto em acidente é velado na Câmara de Vereadores

Trânsito 29/10/2017 | 15h25 Atualizada em

O secretário de Coordenação, Planejamento e Gestão de Serafina Corrêa, Otávio Augusto Gheller, 21 anos, morreu após um acidente de trânsito na noite de sexta-feira na ERS-129, em Casca. O carro e o corpo do secretário, que era dado como desaparecido, foram localizados no fim da tarde de sábado. O velório ocorre na Câmara de Vereadores do município.

O acidente ocorreu no Km 160, na localidade de Doutor Parobé. Conforme o Grupo Rodoviário de Casca, o carro saiu da pista e chocou-se em uma árvore. A vegetação encobriu o veículo, impossibilitando que fosse visto por quem passava pela rodovia.

No momento do acidente, Gheller se deslocava para o campus da Universidade de Passo Fundo (UPF), em Casca, onde cursava Direito. Ele deixa os pais e uma irmã mais nova. O jovem era sobrinho da prefeita de Serafina Corrêa, Maria Amélia Arroque Gheller.

— O Otávio deixa um legado de humildade e competência. Pode-se dizer que era um menino-homem, tamanha era a sua maturidade — descreve o tio Luis Gheller.

O velório ocorre na Câmara de Vereadores do município. O enterro está marcado para as 10h de segunda-feira no Cemitério Público da cidade.