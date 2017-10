Samu de Caxias do Sul tem problemas nas ligações

Saúde 10/10/2017 | 14h32 Atualizada em

O Serviço Móvel de Urgência (Samu) de Caxias do Sul apresenta instabilidade no atendimento de ligações pelo menos desde a tarde de segunda-feira (9), quando a Secretaria Municipal da Saúde informou que o problema ocorre devido à atualização do sistema de informações. Na manhã desta terça, a situação ainda não havia sido normalizada e a secretaria não informou a previsão de retorno.

A falha ocorre na transferência da chamada para médicos. Quando o paciente liga para o 192, é atendido pela central que não está conseguindo repassar prontamente para o médico avaliar o caso e solicitar a estrutura que deverá ser deslocada para o socorro.

A secretaria da Saúde diz que técnicos trabalham na identificação do problema. O grupo é formado por profissionais de Tecnologia da Informação (TI) e pelo fornecedor do sistema.

Enquanto o problema não é resolvido, a orientação é que o usuário ligue novamente quando a transferência da chamada levar mais do que um minuto.