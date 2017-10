Rotatória no Trevo da Telasul, em Garibaldi, é liberada para veículos

Obra 09/10/2017 | 21h08 Atualizada em

Mudança consiste no alongamento da rótula o que, de acordo com o DNIT, deve desafogar o trânsito no local, onde trafegam diariamente cerca de 20 mil veículos, especialmente caminhões de carga.

Desde às 15h desta segunda-feira, motoristas que utilizaram a intersecção da BR-470 com a RSC-453, entre Bento Gonçalves e Garibaldi, puderam conhecer a conclusão de uma obra com a qual espera-se amenizar os riscos de um dos gargalos rodoviários mais históricos da região da Serra: o Trevo da Telasul.

A rotatória foi finalizada na última semana pela superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que agora conclui os trabalhos complementares.

— Podemos dizer que resta menos de 1% da parte de drenagem, mas que não interfere no fluxo de veículos no local — informa o superintendente regional do departamento, Hiratan Pinheiro da Silva.

A solenidade de entrega da nova rotatória ocorre oficialmente às 10h30min desta quarta-feira e contará com a participação de autoridades políticas e representantes do DNIT, da CICS Serra e Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste (Amesne).

A obra teve duração de mais de um ano — com início em setembro de 2016 — e custou cerca de R$ 7 milhões. A mudança consiste no alongamento da rótula o que, de acordo com o DNIT, deve desafogar o trânsito no local, onde trafegam diariamente cerca de 20 mil veículos, especialmente caminhões de carga.

A partir de agora, condutores que vinham de Farroupilha e pretendiam seguir para Garibaldi não mais precisarão cruzar duas pistas ao mesmo tempo, que eram consideradas as principais causas de frequentes acidentes registrados na região.

A entrega da rotatória também encerra um longo processo que se arrasta há mais de quatro anos. Nesse período, cogitaram-se a implantação de duas elevadas e até um viaduto, pois a rotatória havia sido considerada uma alternativa meramente paliativa.

No entanto, logo após a federalização da BR-470, em 2015, o DNIT sinalizou pela criação da rotatória que, de acordo com a autarquia, foi pensada para se adaptar à futura duplicação do trecho e à construção de um viaduto, obras que estão sem prazo de realização.