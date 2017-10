Relatório aponta novas irregularidades dentro do Hospital Virvi Ramos, em Caxias do Sul

Vistoria 09/10/2017 | 13h28 Atualizada em

Quase dois meses após uma inspeção do Ministério Público do Trabalho (MPT) apontar 36 irregularidades no Hospital Virvi Ramos, em Caxias do Sul, a instituição é novamente denunciada. Desta vez, um relatório produzido pelos Centros Regionais de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerests) mostra um aumento no número de acidentes de trabalho, além de déficit de profissionais e inconsistências na gestão da saúde do trabalhador. O documento foi encaminhado ao Ministério Público do Trabalho e à Associação Cultural e Científica Virvi Ramos (ACCVR), mantenedora do Virvi Ramos.

De acordo com informações do relatório, divulgadas nesta segunda-feira, houve aumento de 5,5% no total de acidentes envolvendo funcionários do hospital no período de um ano. Entre as situações identificadas, há 22 casos em que o trabalhador foi exposto à material biológico, dois acidentes de trajeto, um acidente relacionado à violência interpessoal, outro referente a uma contaminação intra-hospitalar por tuberculose e 10 acidentes de trabalho típicos, que envolvem quedas e impactos contra objetos.

Ainda conforme o relatório, quase 50% dos acidentes concentram-se em no Setor 200 e Bloco Cirúrgico, com proporção de 25% e 22,2% respectivamente. Nestas duas unidades, os profissionais estão mais expostos à material biológico, como acidentes de rotina. Cerca de 61% dos acidentes de trabalho ocorreram entre profissionais técnicos de enfermagem.

Outra irregularidade apontada pelos Cerests é o déficit de seis enfermeiros e de três técnicos de enfermagem em três setores: Unidade de Saúde Mental, no Setor 200 e no Ambulatório de Pronto Atendimento. Foi constatado, ainda, que recipientes de descarte de objetos cortantes estavam com preenchimento acima do limite na sala de emergência e na de coleta de exames.

No setor 300, também foi identificada a falta de um enfermeiro e cinco técnicos de enfermagem. Já no Setor 400, faltam três enfermeiros e na Agência Transfusional mais dois técnicos de enfermagem.

