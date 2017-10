Quatro pessoas morrem em acidente na ERS-129, em Dois Lajeados 

Trânsito 07/10/2017 | 12h45 Atualizada em

Quatro pessoas morreram em uma colisão frontal no Km 116 da ERS-129, em Dois Lajeados, na manhã deste sábado. O acidente foi registrado por volta das 10h e envolveu um Voyage com placas de Campo Grande e um Focus de Bento Gonçalves.

Segundo o Grupo Rodoviário de Encantado, a condutora do Focus perdeu o controle do veículo, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o Voyage. Ela não resistiu ao impacto e morreu no local.

Cinco pessoas, ocupantes do Voyage, foram encaminhadas para a Associação Hospitalar Manoel Francisco Guerreiro, em Guaporé. Duas meninas e uma idosa morreram ao receber socorro médico. Conforme informações dos bombeiros, os outros dois ocupantes do veículo eram uma mulher e um homem.

Só neste fim de semana, na Serra Gaúcha, outros dois acidentes com morte foram registrados. Um atropelamento em Bom Jesus vitimou um homem, e uma colisão em um poste matou um condutor em Bento Gonçalves.