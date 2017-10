Projeto de Flores da Cunha sensibiliza moradores para mais afeto e atenção ao próximo

Hoje é Tempo de Amar 06/10/2017 | 16h51 Atualizada em

Integrantes do Cenáculo de Maria, grupo católico de Flores da Cunha, irão para as ruas da cidade florense neste sábado levar palavras de afeto, respeito e tentar disseminar bons sentimentos entre os moradores.



Pelo menos 90 pessoas participam do projeto Hoje é Tempo de Amar, ideia que tenta sensibilizar a comunidade quanto ideias mais positivas, diante de um cenário conturbado e de muita apreensão na sociedade.

— Nós somos a geração do futuro, quando se deixa tudo para amanhã. Mas diante do ano da depressão, da onda de suicídio, a importância é mostrar que não é para deixar amanhã o que você pode fazer hoje — ensina um dos membros do grupo, Luis Alex Bonkevich.

O grupo visitará a praça da cidade, lojas, hospital e outros pontos com aglomeração.