Previsão é de semana com geada e até 2°C na Serra

Não é porque o inverno foi embora que o frio deixou de vez o Rio Grande do Sul. Na Serra, a previsão para o início desta semana é de temperaturas mínimas ficando abaixo dos 10ºC, o suficiente para levar um casaquinho ao sair de casa.

Em Caxias do Sul, o termômetro deve oscilar nesta segunda-feira (23) entre os 3º C e 21º C, com chance de geada, de acordo com o portal do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na terça (24), a mínima será de 11ºC, enquanto a máxima será de 25ºC. Na quarta-feira (25), os termômetros sobem mais um pouco (13ºC e 24ºC), mas deve chover.

Nos Campos de Cima da Serra, o frio chega com ainda mais força. Em São José dos Ausentes, a semana começa com mínima de 2ºC e possibilidade de geada ao amanhecer. A máxima será de 22ºC. Ainda haverá mínimas de 5ºC (terça) e de 7ºC (quarta).

Em Gramado, que vive a expectativa para o início da 32º edição do Natal Luz, nesta quinta-feira (26), a temperatura nesta segunda fica entre 4ºC e 21ºC. Na terça, fará mínima de 9ºC.