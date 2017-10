Prefeitura de Caxias compra vagas em mais 10 escolas de educação infantil

Redução de déficit 10/10/2017 | 17h10 Atualizada em

A Central de Licitações do Município de Caxias do Sul publicou no diário oficial desta terça-feira (10) a compra de vagas na educação infantil em 10 creches de diferentes regiões da cidade. Ao todo, o investimento da prefeitura é de R$ 183 mil em contratos válidos até 31 de dezembro.

De acordo com Danúbia Sartor, assessora financeira da Secretaria Municipal de Educação (Smed), estão sendo compradas 101 vagas de escolas credenciadas ainda na metade do ano. O chamamento das instituições se soma às outras 55 instituições, publicadas no início de agosto, sendo que quatro delas ficaram inabilitadas.

Pelo menos 32 escolas já tiveram os contratos formalizados. Ao todo, conforme Danúbia, são 597 vagas compradas desde a metade do ano, com validade até novembro. A capacidade de ofertas destas escolas é de mais do que o dobro do que foi solicitado até agora pela prefeitura.

A previsão, conforme a assessora financeira da Smed, é de não serem contratadas novas creches nesse ano, mas em novembro deve começar o processo de renovação dos contratos para 2018. Estes números não incluem as vagas que são compradas por meio judicial.

O déficit na educação infantil em Caxias gira em torno de 6 mil crianças que estão na lista de espera.