Prefeitura de Caxias cancela atividades do Dia das Crianças que seriam promovidas no Parque dos Macaquinhos

Até o ano passado, as atividades eram realizadas nos Pavilhões da Festa da Uva, o que minimizava as chances de cancelamento. Foto: Jonas Ramos / Agencia RBS

Em razão do mau tempo, a prefeitura de Caxias do Sul emitiu comunicado adiando as atividades do Dia das Crianças que estavam previstas para ocorrer nesta quinta-feira, no Parque dos Macaquinhos. Com isso, o evento foi transferido para o dia 17 de dezembro, quando em celebração alusiva ao fim do ano.

Na nota, o Executivo alega que o volume de chuva registrado nos últimos dias inviabiliza o evento, uma vez que as atrações iriam ser realizadas ao ar livre. No local, haveria a distribuição de kits com doces, biscoitos, batata frita, pipoca, suco e picolé e a realização de brincadeiras, contação de histórias e oficinas de música e dança, entre outras atividades.

