Prefeitura de Bento lançará licitação para comércio ambulante de comidas e bebidas

Food trucks 03/10/2017 | 13h43 Atualizada em

Com a aprovação do projeto de lei que estabelece normas para o comércio ambulante de comidas e bebidas na Câmara de Vereadores nesta segunda-feira, a prefeitura de Bento Gonçalves pretende lançar um chamamento público para os interessados em utilizar espaços em calçadas e vias para comercializar os produtos. Conforme o secretário de Desenvolvimento Econômico, Silvio Pasin, a prioridade será para quem já tem alvará para funcionamento no município. As informações são da Gaúcha Serra.

Leia mais:

Apesar de interdição, presídio de Bento Gonçalves continua recebendo presos

Dos tanques das vinícolas às taças: como funciona a maior avaliação de vinhos do mundo



A proposta surgiu a partir do aumento de food trucks no município. Segundo o secretário, a nova legislação preza pelo fluxo de pedestres e carros e tenta não afetar o movimento financeiro dos comerciantes. A lei envolve tanto as bancas de comida, que ficam em calçadas, quanto os veículos que se movem para a comercialização. Bento Gonçalves tem hoje 16 estabelecimentos abrangidos pela legislação.

Os comerciantes, que hoje pagam apenas o alvará de funcionamento, terão de contribuir também com a taxa de locação, que será de cerca de R$ 130, por ano. Por meio de uma emenda ao projeto de lei do Executivo, o texto prevê um total de até 30 estabelecimentos em Bento. Os comerciantes também terão de se adequar a normas sanitárias.

O projeto segue agora para sanção do prefeito Guilherme Pasin (PP).