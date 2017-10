Prefeitura anuncia repasse de  R$ 9,8 milhões ao Hospital Virvi Ramos

Verba 11/10/2017 | 20h10 Atualizada em

Para garantir mais qualidade nos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS), a prefeitura de Caxias do Sul divulgou, na noite desta quarta-feira, o repasse de R$ 9.867.783,12 para a Associação Cultural e Científica Virvi Ramos, mantenedora do Hospital Virvi Ramos. A verba será utilizada para a prestação de serviços na área de assistência médico-hospitalar e ambulatorial em média complexidade para a rede de atendimento aos usuários do SUS. O contrato foi publicado no Diário Oficial Eletrônico nesta semana.

O recurso foi dividido em dois contratos: um de R$ 4.347.905,04, do orçamento municipal, e outro de R$ 5.519.878,08, proveniente do governo federal e que é repassado pela prefeitura para a associação. Para viabilizar o serviço na totalidade pelo SUS, é necessário o aporte desses R$ 4 milhões por parte da administração municipal, já que o valor repassado pela União não é suficiente para bancar os atendimentos.

Os contratos com a mantenedora do Hospital Virvi Ramos valem por um ano.