Ponto de Safra deixa a Rua Bento Gonçalves e vai para Praça Dante Alighieri, em Caxias

O Ponto de Safra da Rua Bento Gonçalves será transferido para a Praça Dante Alighieri, em Caxias do Sul, a partir da semana que vem. Esta sexta-feira é o último dia em que as vendas ocorrem na Bento. Conforme a Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a mudança de local era uma reivindicação antiga dos feirantes. A praça é considerada um local com mais espaço para a comercialização dos alimentos.

Conforme André Luis Minotto, apicultor e feirante, a expectativa é de que a mudança impacte nas vendas, com aumento entre 40% e 50%.

— A praça possui um fluxo muito maior de pessoas comparado com a Rua Bento Gonçalves, além de ter um espaço mais amplo. A gente espera que as vendas aumentem com a mudança — conta Minotto.

O novo ponto vai reunir 26 bancas, ligadas a associações de produtores rurais. Os feirantes vão se instalar na calçada da Avenida Júlio de Castilhos, entre as ruas Dr. Montaury e Marquês do Herval. Já os caminhões dos agricultores vão ficar estacionados nos dois sentidos da Avenida Júlio de Castilhos. Com isso, a via vai ficar bloqueada nas sextas-feiras das 5h às 18h.

O Ponto de Safra também ocorre na Rua Treze de Maio, entre a rua Sinimbu e Avenida Júlio de Castilhos, e na rua Moreira César, entre as ruas Os 18 do Forte e Sinimbu. O horário de atendimento é das 5h30 às 16h.