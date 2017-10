Pedágio solidário em Caxias neste sábado busca verba para tratamento de criança com autismo

Solidariedade 05/10/2017 | 10h44 Atualizada em

Mais uma ação será realizada neste fim de semana para arrecadar verba para o tratamento do pequeno Vitor Klement, um dos beneficiados em uma vaquinha virtual de Caxias do Sul. A criança é autista e faz tratamento em uma clínica do Rio de Janeiro. A família busca arrecadar cerca de R$ 50 mil para pagar o tratamento.

Por isso, os pais organizam um pedágio solidário nas sinaleiras da Casa de Pedra, das 10h às 13h, na Perimetral Norte. Qualquer doação é bem-vinda.

Não há cura para a condição de autista, mas a chance de Vitor ter uma vida mais próxima do normal é o que motiva os pais a bancarem R$ 7,2 mil por mês em um instituto carioca, onde o pequeno faz seções quase diárias de fisioterapia, fonoaudiologia e outras terapias. Em um mês, segundo o pai, o guri ganhou muita independência. Até agora, a vaquinha virtual arrecadou R$ 4,1 mil.

