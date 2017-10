Oncogenética em debate no Hospital Geral em Caxias do Sul

Outubro Rosa 02/10/2017 | 20h44 Atualizada em





Entre os pontos altos da programação do Outubro Rosa está o workshop que ocorre amanhã à noite no auditório Censi Florense, do Hospital Geral. Especialistas vão discutir as diferentes percepções e atenções que o câncer em mulheres jovens deve receber. Isso porque, nesses casos, o câncer é diagnosticado geralmente através do autoexame, uma vez que a sensibilidade dos exames mamográficos é baixa em decorrência da alta densidade mamária da mulher jovem.

O evento reúne especialistas como o geneticista André Anjos. O profissional dará atenção especial às síndromes hereditárias relacionadas ao câncer de mama que são mais frequentes nas pacientes jovens e que devem necessariamente ser abordadas nesta população. Também serão discutidas as tecnologias disponíveis em Caxias do Sul para realização dos testes genéticos e as novas drogas disponíveis para o tratamento de pacientes com câncer de mama que possuem mutação nos genes BRCA 1 e 2.

SUS ainda não disponibiliza teste genético

Por enquanto o teste genético não está disponível pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sendo ofertado na rede privada ou de pesquisa. As pacientes atendidas pelo SUS em Caxias e região normalmente são encaminhadas ao serviço de oncogenética em Porto Alegre, mas não têm conseguido realizar o teste. O simpósio que acontece hoje é, segundo a oncologista Janaina Brollo, um avanço em busca de novas chances para conseguir o teste gratuitamente.

O projeto Outubro Rosa deste ano visa a arrecadar fundos para começar a avaliação oncogenética nas pacientes jovens com câncer de mama atendidas no Unacon do Hospital Geral. As pacientes com indicação do teste genético serão atendidas pelo geneticista André Anjos (leia a entrevista amanhã) e o teste será realizado no Diagnose.

— Temos empresários que doarão alguns testes. Estamos otimistas com a campanha – destaca Janaina.