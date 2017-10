Nível do rio reduz e famílias voltam para casa em São Sebastião do Caí

Mau tempo 14/10/2017 | 19h01 Atualizada em

Com a redução do nível do Rio Caí, foi eliminado o risco de inundação e 54 pessoas conseguiram retornar para casa em São Sebastião do Caí, neste sábado. Conforme a Defesa Civil do município, são 16 famílias, sendo 38 adultos e 16 crianças.

Pela manhã, por volta das 10h, o nível do rio estava em 9 metros, distanciando do nível de alerta – acima de 10 metros. Ainda de acordo com a Defesa Civil, nas últimas 72 horas, choveu 122 milímetros em São Sebastião do Caí, quase atingindo a média mensal de 140 milímetros.



Pelo novo balanço divulgado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul, o número de famílias fora de casa caiu para 24 no Estado. O nível do Rio Taquari ainda é elevado e supera 18 metros na região entre Estrela e Lajeado. A situação de alerta ocorre a partir de 17 metros. Desde o temporal de 1º de outubro, 73 cidades gaúchas registraram estragos e 25 municípios decretaram situação de emergência.